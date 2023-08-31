فحوصات مفاجئة للسائقين في شوارع العراق تطيح بمتعاطي مخدرات

2023/08/31 | 20:20 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس (31 آب 2023)، تنفيذ ممارسة جديدة نوعياً في العراق بإجراء الفحص بأوقات مختلفة وبشكل مفاجئ لسواق العجلات المشتبه بهم لغرض الكشف عن حالات تعاطي المخدرات لتلافي وقوع الحوادث المرورية.

وقال بيان للداخلية، تلقته "بغداد اليوم"، ان "المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، نفذت ممارسة امنية باجراء الفحص الاصولي بشكل مفاجئ لسواق العجلات المشتبه بهم لغرض الكشف عن حالات تعاطي المخدرات لتلافي وقوع الحوادث المرورية".

واضاف، ان "الممارسة اسفرت عن القاء القبض على عدد من من سواق العجلات متعاطي المخدرات المتسببين بالحوادث المرورية وتم ايداعهم التوقيف بموجب قرار قضائي لينالوا جزاءهم العادل".