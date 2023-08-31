بينهم إيراني الجنسية.. تفاصيل اعتقال ومحاكمة متهمين بقتل أمريكي في العراق

2023/08/31 | 20:20 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس (31 آب 2023)، تفاصيل اعتقال ومحاكمة متهمين بينهم ايراني الجنسية، بقتل أمريكي العام الماضي وسط العاصمة بغداد.

وقال بيان للداخلية، تلقته "بغداد اليوم"، انه "فور وقوع حادث قتل المواطن الأمريكي ستيفن ترويل في العاصمة بغداد العام الماضي، شرع فريق عمل استخباري من وزارة الداخلية لمتابعة مجريات الحادث، وبجهد فني استخباري مكثف ولعدة أيام وفي مناطق وأماكن متفرقة ومن خلال مقاطعة المعلومات المتوافرة، تمكن فريق العمل من تشخيص المنفذين والمرتبطين معهم، وعرضت الكيفية على القضاء، وتم استحصال الموافقات القضائية بالقبض عليهم، حيث جرى تنفيذ أمر القبض لاحقاً، وخلال عملية التحقيق مع الجناة وبعد مواجهتهم بالأدلة الدامغة، اعترفوا بجريمتهم، كما تم إجراء كشف الدلالة الذي جاء مطابقا لأقوالهم، وعلى ضوء ذلك تمت إحالة القضية الى المحكمة المختصة، حيث أصدر القضاء العراقي، اليوم الخميس، حكماً بالسجن مدى الحياة بحقهم، وهم متهم يحمل الجنسية الإيرانية و4 متهمين عراقيين آخرين، بعد إدانتهم بقتل المواطن الأميركي".

واضاف، ان "الفريق الاستخباري والجهد المرافق له، يقوم بالبحث والتحري عن 4 متهمين آخرين من أصل المجموعة التي تم إلقاء القبض عليها والمتورطة بهذه الجريمة، حيث تجري الآن ملاحقتهم ومتابعتهم بهدف القبض عليهم لينالوا جزاءهم العادل وتنفيذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وكان مصدر قد كشف عن اصدار محكمة جنايات الكرخ، حكما بالسجن المؤبد بحق قتلة المواطن الأمريكي ستيفن كرول والذين يبلغهم عددهم خمسة مدانين، اربعة منهم يحملون الجنسية العراقية، وواحد منهم يحمل الجنسية الايرانية صفته نقيب في الحرس الثوري يعمل بصفة مستشار ويقيم في احد مقار الجادرية.

وفي السابع من تشرين الثاني، اقدم مسلحون على اختطاف مدرس اللغة الانجليزية ستيفن ترويل في شارع الصناعة ضمن منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، الا انه بمحاولته الهروب اطلق عليه المسلحين النار ونقل على اثرها للمستشفى ليفارق الحياة متأثراً بجراحه.

وفي الثامن من تشرين الثاني من نفس العام، أعلن فصيل مسلح يطلق على نفسه اسم “سرايا أهل الكهف”، مسؤوليته عن مقتل مواطن أمريكي وسط بغداد.

وذكر الفصيل المسلح في منشور صحفي أن عملية قتل المواطن الأمريكي “ستيفن ترول” جاءت “انتقاما لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي”.



