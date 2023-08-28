2023/08/31 | 20:20 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي، التشكيلة الأساسية للمنتخب في مواجهة نظيره العماني مساء اليوم الخميس (31 آب 2023)، في اللقاء الودي الذي يجري في ملعب البصرة الدولي.

وتقام المباراة في الساعة الـ 8 مساءً حسب التوقيت المحلي من دون نقلها تلفزيونياً باتفاق مدربي المنتخبين.

وتم الاتفاقُ في المؤتمر الفني على أن تكون التبديلات مفتوحة على 3 فترات أثناء المباراة، وسيرتدي الأولمبي العراقي الطاقم الأبيض الكامل وحارس مرماه الأزرق الكامل، بينما يرتدي المنتخب العماني الطاقم الأحمر الكامل، وحارس المرمى الأسود الكامل.



