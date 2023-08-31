قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهة سهلة لبرشلونة ونارية لباريس

2023/08/31 | 20:25 - المصدر: واع

متابعة- واع أجري ،اليوم الخميس، حفل سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024.ووقع باريس سان جيرمان في مجموعة الموت، بجوار بوروسيا دورتموند وميلان ونيوكاسل يونايتد.أما ريال مدريد فاصطدم بالعملاق الإيطالي نابولي، بجوار سبورتينج براجا ويونيون برلين.وسيكون بايرن ميونخ على موعد مع معركة نارية ضد مانشستر يونايتد في المجموعة الأولى، بجوار كوبنهاجن وجالطة سراي.ووقع برشلونة في مجموعة سهلة نسبيا رفقة بورتو وشاختار دونيتسك وأنتويرب، أما أتلتيكو مدريد وقع مع فينورد ولاتسيو وسيلتك.أما حامل اللقب مانشستر سيتي، فسيلعب دور المجموعات بجوار لايبزيج وريد ستار بلجراد ويونج بويز.ويخوض بنفيكا، دور المجموعات رفقة إنتر ميلان وسالزبورج وريال سوسييداد، فيما يلعب آرسنال في مجموعة واحدة مع إشبيلية وآيندهوفن ولانس.وستقام المباراة النهائية للبطولة على ملعب ويمبلي في لندن، مطلع حزيران 2024.