سوق العراق للأوراق المالية يعلن مؤشرات التداول لشهر آب

2023/08/31 | 20:40 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الخميس، مؤشرات التداول لشهر آب الحالي.وقال المدير التنفيذي لسوق العراق طه أحمد عبد السلام في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" سوق العراق للأوراق المالية ينظم جلسات التداول بيعا وشراء على أسهم الشركات المساهمة العراقية المسجلة لديه استنادا إلى القانون رقم 74 لسنة 2023 بين المساهمين والمستثمرين بمعدل خمس جلسات أسبوعيا من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر باستخدام الانظمة الإلكترونية الحديثة– نظامي التداول والإيداع".وأضاف، أنه" خلال شهر آب نظم السوق (23) جلسة تداول بأسهم الشركات المساهمة المدرجة البالغ عددها (103) شركة مساهمة عراقية".وتابع، أن" من أهم المؤشرات المتحققة خلال الشهر الحالي ومجموع مؤشرات عام 2023 لغاية 31/8/2023:1- بلغ عدد أيام التداول (23) جلسة تداول، وبلغ عددها للسنة الحالية لغاية 31 آب (159) جلسة وهو يمثل نسبة (67%) من عدد الأيام المخطط لها لعام 2023 التي تقابل أيام العمل الرسمي.2- بلغ عدد الأسهم المتداولة (67) مليار سهم، وبلغ عددها للسنة الحالية لغاية 31 آب (475) مليار سهم وهي تمثل نسبة (84%) من عددها لعام 2022.3- بلغت قيمة الأسهم المتداولة (444) مليار دينار، وبلغت للسنة الحالية لغاية 31 آب (371) مليار دينار، وهي تمثل نسبة (85%) من قيمتها لعام 2022.4- أغلق مؤشر أسعار الأسهم المتداولة ISX60 على (809.8) نقطة.وتابع، أنه" قياسا بإغلاق عام 2022، ارتفع المؤشر في إغلاق شهر آب 2023 بنسبة 38 بالمئة"، لافتا، إلى أنه" قياسا بإغلاق شهر تموز 2023، ارتفع المؤشر لشهر آب 2023 بنسبة 13 بالمئة".وذكر، أن" البنك المركزي العراقي أصدر قراره المرقم 9/2/439 في 2/8/2023 بإلزام المصارف بزيادة رؤوس أموالها الحالية الى (400) مليار دينار على مراحل زمنية تنتهي في 31/12/2024"، موضحا، أن" عدد الشركات التي قدمت إفصاحاتها السنوية 2022 لغاية إعداد هذا التقرير بلغت (70) شركة مساهمة منشورة على الموقع الإلكتروني".وبين، أنه" تم إصدار اللائحة التنظيمية لترخيص شركات الوساطة رقم 20 لسنة 2023 من قبل هيئة الأوراق المالية"، لافتا، إلى أن" سوق العراق للأوراق المالية وشركة الربيع للوساطة وشركة الكرمل للوساطة حصلوا على كتاب شكر وتقدير من هيئة الأوراق المالية لجهودهم في تنفيذ متطلبات التقييم المتبادل لجمهورية العراق في مجموعة العمل المالي".