2023/08/31 | 20:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أصدرت هيئة الرأي في وزارة الاتصالات خلال جلستها التي ترأستها وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، اليوم الخميس، إقرار تعليمات استثمار الأراضي والعقارات العائدة للوزارة والشركات العامة التابعة لها. وذكر اعلام الوزارة في بيان تلقته ايرث نيوز “ذلك تنفيذًا للبرنامج الحكومي بما يتعلق بمكافحة الفساد وهدر المال العام ، واعتماد سياسة واضحة ومناسبة لتحقيق المنافسة […]

ظهرت المقالة وزارة الاتصالات تصدر تعليمات استثمار الأراضي والعقارات العائدة للوزارة أولاً على ايرث نيوز.