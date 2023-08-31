2023/08/31 | 20:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ القت القوات الامنية، اليوم الخميس، القبض على عدد من سواق العجلات يتعاطون المخدرات. وذكر بيان للوزارة وتلقته ايرث نيوز، “استنادا الى توجيهات وزير الداخلية، عبد الامير الشمري باجراء الفحص باوقات مختلفة وبشكل مفاجئ لسواق العجلات المشتبه بهم لغرض الكشف عن حالات تعاطي المخدرات لتلافي وقوع الحوادث المرورية،نفذت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية […]

ظهرت المقالة القبض على عدد من سواق العجلات يتعاطون المخدرات أولاً على ايرث نيوز.