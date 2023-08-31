2023/08/31 | 20:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اصدر القضاء العراقي، اليوم الخميس، حكمه بحق قتلة المواطن الأميركي بينهم إيراني في العاصمة بغداد وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته ايرث نيوز، ، أنه “فور وقوع حادث قتل المواطن الأمريكي ستيفن ترويل في العاصمة بغداد العام الماضي، شرع فريق عمل استخباري من وزارة الداخلية لمتابعة مجريات الحادث، وبجهد فني استخباري مكثف ولعدة أيام […]

ظهرت المقالة الداخلية: القضاء يصدر حكماً على قتلة مواطن أمريكي أولاً على ايرث نيوز.