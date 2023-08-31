2023/08/31 | 20:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أسفرت قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا عن مجموعة حديدية، صدام حقيقي بين الميلان وباريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد وبوروسيا دورتموند في مجموعة واحدة. اتجهت الأنظار مساء الخميس نحو موناكو، والتي استضافت مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، حيث ينص نظام القرعة على توزيع 32 فريقًا مشاركًا إلى 8 مجموعات، تضم كل واحدة […]

ظهرت المقالة قرعة دوري الأبطال .. خصوم الريال وبرشلونة ومواجهات نارية أخرى أولاً على ايرث نيوز.