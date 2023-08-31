2023/08/31 | 22:25 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اصدر وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الخميس (31 آب 2023)، 6 توجيهات لتأمين الزيارة الاربعينية خلال اجتماع أمني استخباري في محافظة كربلاء، بينها تفتيش جميع العجلات المركونة قرب المواكب.

وقال بيان للداخلية، تلقته "بغداد اليوم"، ان "وزير الداخلية، رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين عبد الأمير الشمري، ترأس اجتماعاً أمنياً استخبارياً بحضور قائد عمليات كربلاء وقائد شرطة المحافظة وجميع الأجهزة الاستخبارية من وزارتي الداخلية والدفاع والمخابرات والأمن الوطني والحشد الشعبي في المحافظة".

ووجه الشمري بحسب البيان، بعدة توصيات:-

١- تكثيف الجهد الاستخباري والسرعة بنقل المعلومة،

٢- تفتيش جميع العجلات المركونة قرب المواكب.

٣- توزيع الأرقام الساخنة والإرشادات الأمنية على جميع المواكب.

٤- عدم التهاون مع مثيري الفتن ومحاربة الشائعات.

٥- تكثيف جهود الأمن السياحي ومتابعة المطلوبين.

٦ - عدم التهاون بالواجب وتكثيف الجهود خاصة في أوقات الليل مع تزايد اعداد الزائرين.