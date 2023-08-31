أصبح لبعضهم "قيود جنائية".. النقابة تؤشر تصاعد عمليات "الانتقام" بين الفنانين العراقيين

2023/08/31 | 22:25 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

يان من نقابة الفنانين العراقيين المركز العام

الى كافة الفنانين العراقيين تدعوكم هذه النقابة الى الأبتعاد عن طرح مشاكلكم واختلافاتكم مع بعضكم البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعية (الفيس بوك ) وغيرها وقد تلقت النقابة العديد من هذه المشاكل بعدما تفاقمت وتوسعت وتم عرضها امام قضاة التحقيق وقد أحيل البعض منهم الى محاكم الجنح في بغداد والمحافظات مما تركت اثراً سلبياً لدى الجهات المختصة بأن هؤلاء الفنانين المتخاصمين اهملوا دور النقابة وبدأت حملات التسقيط والتشهير والسب والنيل في سمعتهم امام العلن وهذا مخالف للسلوك المهني والانضباط العالي الذي يتحلى به الفنان العراقي ، عليه ندعو كافة اصحاب الشركات الفنية والفنانين العاملين معهم بتنظيم علاقاتهم الفنية والقانونية من خلال توثيق اعمالهم لدى هذه النقابة وتصديق عقودهم مع الشركات الإنتاجية لضمان حقوق الطرفين ، وان النقابة ابوابها مفتوحة للجميع لطرح مشاكلهم وحقوقهم الفنية والمادية من اجل حلها وتوثيقها حيث كثرت هذه الأيام عرض القضايا من اجل الانتقام والتصعيد بين الأطراف المتخاصمة وان النقابة ستتخذ الإجراءات الإدارية والمهنية والقانونية بحق كل من يتجاوز على حقوق الفنانين العاملين في الأعمال الفنية وان دور النقابة هو الحفاظ على العلاقات الطيبة بين جميع الفنانين ولا تسمح بالتجاوز بالكلام المباشر او عبر وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك لأن ذلك التصرف سوف يضر بجميع الأطراف المتخاصمة من الناحية المادية والمعنوية والسلوكية حيث أن صدور الأحكام ضد هؤلاء الفنانين سوف يكوّن لديهم قيد جنائي وسوابق قضائية لا نَسمح بتكرارها وعلى الجميع الالتزام بالسلوك المهني الراقي الذي يليق بالفنانين العراقيين المحترمين وكلنا ثقة بالجميع بالالتزام بهذا الإجراء وستكون لنا وقفة جدية ضد المخالفين لهذا البيان مع الشكر والتقدير .

بغداد 31/8/2023

نقابة الفنانين العراقيين