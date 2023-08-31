2023/08/31 | 22:30 - المصدر: ايرث نيوز

في الوقت الذي يتحدث العالم أجمع عن كرم وأخلاق العراقيين في الاستقبال والترحيب بجميع الزائرين القاصدين نحو كربلاء المقدسة لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي فديو يظهر فيه اثنان من النفر الضال وهما يقومان بالاعتداء على أحد الزوار الإيرانيين.إذ شرعت قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية […]

ظهرت المقالة القبض على شخصين قاما بالاعتداء على زائر إيراني أولاً على ايرث نيوز.