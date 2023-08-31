2023/08/31 | 22:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الخميس، على أهمية متابعة تنفيذ مشاريع استثمار الغاز والإسراع بإضافة كميات جديدة. وقال المكتب الإعلامي لوزير النفط في بيان تلقته ايرث نيوز، إن” عبد الغني أكد خلال ترؤسه اجتماع هيئة الرأي في الوزارة بجلسته الثامنة أهمية متابعة تنفيذ مشاريع استثمار […]

ظهرت المقالة وزير النفط يؤكد أهمية متابعة مشاريع استثمار الغاز والإسراع بإضافة كميات جديدة أولاً على ايرث نيوز.