وزير النفط يؤكد على تطوير قطاع الغاز والرقع الاستكشافية لجولات التراخيص

2023/08/31 | 22:30 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط، حيان عبد الغني، يوم الخميس، على ضرورة متابعة مشاريع استثمار الغاز، وتطوير الرقع الاستكشافية لجولات التراخيص، فيما شدد على أهمية حصول تشكيلات الوزارة على شهادات الجودة الدولية لتحسين الأداء.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن عبد الغني أشار خلال ترأسه الجلسة الثامنة لاجتماع هيئة الرأي، إلى أهمية متابعة تنفيذ مشاريع استثمار الغاز والإسراع بإضافة كميات جديدة للانتاج المحلي، والعمل على تعزيز الاستثمارات الخارجية في مشاريع تطوير المواقع والرقع الاستكشافية لجولات التراخيص.

ولفت إلى ضرورة قيام شركة نفط البصرة بتنفيذ خطط مشاريع أنابيب الصادرات النفطية للمنفذ الجنوبي، وقيام شركة خطوط الأنابيب النفطية والشركات المعنية بإعادة تقييم وتأهيل منظومات الأنابيب في أنحاء العراق كافة.

وأوعز عبد الغني إلى التشكيلات النفطية بتسخير جهودها وإمكانياتها لتقديم الخدمات لزوار الأربعين، منها توفيرالوقود بإنواعه، ونقل الزائرين، وتوفير المياه الصالحة للشرب، والثلج، وتوفير مواقع استراحة للزائرين، إضافة للخدمات الأخرى.

وأكد على استمرار دعم الوزارة لعوائل الشهداء والجرحى والحالات الإنسانية.

ونبه إلى أهمية حصول التشكيلات النفطية على شهادات الجودة الدولية "الايزو" لتحقيق أهداف الارتقاء بالأداء الفني والإداري.