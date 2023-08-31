إصابة عشرينية بالكوليرا في كلار

2023/08/31 | 22:35 - المصدر: ناس نيوز

بغداد – ناس

أُصيبت سيدة عشرينية، بالكوليرا في منطقة كرميان التابعة لمحافظة السليمانية.

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وقال مدير الصحة في كلار سيروان محمد في تصريح تابعه "ناس"، (31 آب 2023)، إنه "تم التأكد من إصابة امرأة تبلغ من العمر 24 عاماً بمرض الكوليرا في بلدة رزكاري بكرميان".

وأوضح مدير الصحة في كرميان أنه "تم وضع كافة المستشفيات في كرميان في حالة استنفار مسبق لغرض علاج هذا المرض".

وبين أن "مصدر انتشار المرض هم المواطنون الذين يزورون السليمانية، وعندما يعودون هناك ينقلون العدوى لمواطنين آخرين، لذلك قالوا إنهم عندما يعودون من السليمانية يجب فحصهم".