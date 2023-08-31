2023/08/31 | 22:35 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلنت القوات المسلحة الباكستانية، في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، مقتل تسعة من عناصرها بعد أن استهدف انتحاري يستقل دراجة نارية رتلا عسكريا.

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وجاء في البيان أن خمسة عسكريين آخرين أصيبوا في الهجوم الذي وقع في غرب البلاد على بعد 61 كيلومترا من الحدود مع أفغانستان.

ولطالما مثلت المنطقة الحدودية الوعرة ملاذا آمنا لمتشددين تربطهم صلات بإسلاميين يقاتلون الدولة وحركة طالبان الأفغانية قبل أن تعود إلى السلطة في كابول في 2021.