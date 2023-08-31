2023/08/31 | 22:50 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ خسر منتخبنا الأولمبي لكرة القدم أمام نظيره العُماني بنتيجة 2-1 اليوم الخميس. وتواجه الفريقان ودياً على ملعب البصرة الدولي ضمن معسكر الأولمبي في محافظة البصرة. وحمل هدف منتخبنا الأولمبي الوحيد إمضاء اللاعب زيد تحسين في الدقيقة السادسة. وبعد هذه المباراة وصل منتخبنا الأولمبي إلى نهاية معسكره في البصرة والذي تضمن أربع مباريات، إذ […]

ظهرت المقالة منتخبنا الأولمبي يختتم معسكر البصرة بالخسارة أمام عُمان أولاً على ايرث نيوز.