2023/08/31 | 23:30 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أمهلت الحكومة المحلية في البصرة، اليوم الخميس (31 آب 2023)، الشركة المنفذة لتنفيذ مشروع مجاري القرنة 3 أشهر لإكمال بقية اعمال البنى التحتية في عدد من مناطق القضاء وفق جدول حددته خلال اجتماعها مع المسؤولين المعنيين.

وأفاد المكتب الاعلامي للنائب الأول لمحافظ البصرة تلقته "بغداد اليوم"، ان النائب الأول محمد التميمي "ترأس اليوم، اجتماعا بمكتبه الرسمي في مقر الحكومة المحلية مع مدير بلديات البصرة، ومسؤولي قسم التخطيط والمتابعة، وإدارة المشاريع بديوان المحافظة، ومدير بلدية القرنة، وفريق المتابعة في مجلس الوزراء، وشركة خطيب وعلمي، وشركة الجدار الساند المكلفة بأعمال مشروع البنى التحتية لقضاء القرنة للاستماع الى مؤشر تطورات العمل في المشروع والمنجزات المتحققة من قبل مدير الشركة المنفذة، ، وتأكيد النائب الأول على أهمية تنفيذ المشروع على أحسن وجه، وبالمدة المقررة".

وأشار البيان الى "التوصل خلال الاجتماع على تحديد المشاكل الفنية المستجدة في تنفيذ المشروع والعمل على تذليل المعوقات والخروج بعدد من التوصيات التي ألزمت (شركة الجدار الساند) على تشكيل فريق إدارة للمشروع يضم كوادر هندسية جيدة تحت أمرة مهندس مختص وكفوء لإدارة المشروع حاصل على شهادة (pmp) خلال فترة أقصاها عشرة أيام، وتشكيل لجنة متابعة لتتواجد بشكل مستمر من قبل قسم إدارة المشاريع ويكون موقعها في المشروع".

وتقوم هذه اللجنة وفقاً للبيان "برفع تقاريرها الى لجنة المتابعة كل مدة خمسة عشر يوما، وتقديم خطة عمل من قبل الشركة الاستشارية والشركة المنفذة للمشروع في الأشهر الثلاثة الأولى انطلاقا من اجتماع اليوم لبيان جدية الشركة في تنفيذ اعمالها الذي سيكون اساساً في تقييمها، كما يتحتم عليها اكمال مناطق (النهيرات وشلهة الحسن، والقلعة، وشارع ياحسين) خلال هذه الفترة من ناحية اعمال الدفن والمقرنص والكيربر واكساءها بالكامل وتسليمها خلال تلك الفترة والمحددة 90 يوماً".

ولفت البيان الى "استثناء (شركة الجدار الساند) في تخصيص الأرض التي سينشأ عليها معمل الاسفلت، وإعطاءها الموافقات المبدئية من قبل المحافظة، شريطة ان لا تؤثر هذه الفقرة على الفقرة الثالثة، نظرا لإلزام الشركة بشراء مادة الاسفلت لإكمال تلك المناطق لحين اكمال انشاء المعمل الخاص بالشركة المنفذة للمشروع".

يذكر ان تقريراً صدر في 24 آيار الماضي كشف عن فشل الشركة المنفذة لمشروع في البنى التحتية في قضاء القرنة شمال محافظة البصرة وعدم "امتلاكها خطة عمل ناجحة".

وأشارت دائرة المهندس المقيم في خطابها الى شركة (الجدار الساند) المنفذة للمشروع حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه الى انه "ومن خلال المتابعة اليومية والملاحظات المتكررة من قبل كادر المهندس المقيم لوحظ عدم وجود أي خطة عمل منظمة من قبل إدارة المقاول وتخبط الاعمال وعدم إكمالها حسب البرنامج".

وطالبت الدائرة الشركة "بالتوقف عن حفر مسارات الانابيب واكمال ما تم حفره وتركيبه وتأمين مادة السبيس والغراوات الى موقع العمل".

وأفادت أيضاً "بالتحقق من وجود كامل متطلبات العمل وعدم ترك مسارات الانابيب مفتوحة معرضة الأهالي للخطر كذلك يجب سحب المياه الجوفية ومياه المجاري من الطرقات في الشوارع المأهولة".



