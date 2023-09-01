2023/09/01 | 00:31 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني اليوم الخميس (31 آب 2023)، باغلاق السيطرة الرئيسية بين محافظتي اربيل وكركوك، على خلفية استمرار الاعتصامات ضد الاتفاق السياسي بتسليم المقر المتقدم للعمليات المشتركة الى الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "قوة أمنية قامت باغلاق السيطرة الرئيسة بين محافظتي كركوك وأربيل بسبب اعتصام وتظاهرات ضد قرار عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني الى كركوك".

ومنذ ايام تشهد محافظة كركوك تظاهرات واعتصامات ضد الاتفاق السياسي باعادة مبنى المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك الى الحزب الديمقراطي الكردستاني واعادة مقرات الاحزاب الكردية الى المحافظة، لاول مرة بعد العملية العسكرية التي اجراها رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي في كركوك.