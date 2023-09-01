2023/09/01 | 00:36 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، المناطق الأكثر فقراً على مستوى العراق، فيما حذرت من التسول الالكتروني.

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وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية التابعة للوزارة، أحمد خلف في تصريح متلفز تابعه "ناس"، (31 آب 2023)، ان" عدد المشمولين بالرعاية الاجتماعية يصل إلى 7 ملايين نسمة"، مبيناً أن "الكحلاء والجبايش هما الأكثر فقرا على مستوى العراق".



وأضاف أنه "تم شمول 45 ألف آسرة نازحة بالحماية الاجتماعية".

ولفت الى أن "التسول انتقل الى المستوى الالكتروني، اذ ان البعض يستأجر المعاقين للتسول بهم الكترونيا".