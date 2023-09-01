اعتقال شخصين بتهمة الاعتداء على زائر إيراني في كربلاء

2023/09/01 | 00:36 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

اعتقلت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، شخصين في محافظة كربلاء بتهمة الاعتداء على زائر إيراني وصل العراق للمشاركة في مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (31 آب 2023)، "في الوقت الذي يتحدث العالم أجمع عن كرم وأخلاق العراقيين في الاستقبال والترحيب بجميع الزائرين القاصدين نحو كربلاء المقدسة لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي فديو يظهر فيه اثنين من النفر الضال وهما يعتديا على أحد الزائرين الإيرانيين".

وأضافت: "إذ شرعت قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالبحث عنهما وتمكنت من القبض عليهما، واتخذت بحقهما الإجراءات القانونية اللازمة".

وأشارت إلى أن "هذين المعتدين لا يمثلان إلا نفسيهما وأن ما قاما به هو عمل مستهجن ومرفوض جملة وتفصيلا".