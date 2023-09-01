عمليات بغداد: جميع الجسور مفتوحة باستثناء جسر الدورة

2023/09/01 | 02:20 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، أن جميع الجسور مفتوحة باستثناء "جسر الدورة".وذكرت القيادة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بهدف التخفيف عن كاهل الزائرين ومستخدمي الطرق للتنقل داخل العاصمة بجانبيها (الكرخ ، الرصافة) وحفاظاً على سلامة الجميع نود أن ننوه ان جميع الجسور التي تربط الرصافة بجانب الكرخ مفتوحة ماعدا "جسر الدورة" ذهاباً من الرصافة بأتجاه الكرخ مغلق لكثافة الزوار عليه".