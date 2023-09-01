ترك مصابه الكبير وتوجه للخدمة في كربلاء.. وزير النفط يفتتح معمل ثلج لزائري الاربعينية

2023/09/01 | 02:20 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بالرغم من مصابه الكبير بوفاة والده وشقيقته وابنته بيوم واحد وعدم مرور سوى 5 أيام على الحادثة، لم يفوت وزير النفط حيان عبد الغني فرصة خدمة زائري اربعينية الامام الحسين، ليشرف بنفسه على افتتاح معمل إنتاج ثلج الساقي في محافظة كربلاء لتوفير 1500 قالب لخدمة الزائرين مجانا.

وأفتتح نائب رئيس الوزراء، ووزير النفط حيان عبد الغني السواد يوم الخميس معمل إنتاج الثلج التابع لوزارته، مبينا انه سيوفر يوميا 1500 قالب للثلج خدمة للزائرين والمواكب الحسينية مجانا.

وقال السواد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "حرص على انجاز معمل الساقي للثلج وهو إحدى تشكيلات شركة المنتجات النفطية فرع كربلاء وشيد على ارض تابعة للشركة بغية خدمة زوار اربعينية الأمام الحسين عليه السلام من أبناء الوطن ومن الزائرين الوافدين إلى الأراضي المقدسة لاتمام الزيارة".

وتابع السواد ان "تشغيل المعمل سيستمر لخدمة الزائرين على طول السنة وبشكل مجاني بالتعاون مع العتبتين المقدستين في كربلاء".

وأضاف نائب رئيس الوزراء انه "وجه تشكيلات الوزارة النفطية خلال اجتماع هيئة الرأي اليوم بتسخير جهودها وأمكانياتها لتقديم الخدمات لزوار الاربعين ومنها توفير الوقود بإنواعه فضلا عن نقل الزائرين وتوفير المياه الصالحة للشرب والثلج وتوفير مواقع استراحة للزائرين اضافة للخدمات الاخرى".

يذكر أن وزير النفط قد تعرض لمصاب كبير يوم الجمعة الماضي، حيث توفي والده، قبل أن تنقلب احدى عجلات المعزين ما ادى لمصرع شقيقته وابنته بذات اليوم، وبالرغم من استمرار عزائه إلا انه لم يفوت خدمة الامام الحسين "عليه السلام" وزائريه، في كربلاء المقدسة بمناسبة الزيارة الاربعينية.



