إضافة باشانغ عبد الله إلى قائمة المنتخب الوطني

2023/09/01 | 10:45 - المصدر: واع

بغداد - واع

أوضح المنسق الإعلامي للمُنتخب الوطنيّ (محمد عماد) أن الجهاز الفنيّ للمنتخب الوطني قرر إضافة اللاعب (باشانغ عبد الله) مهاجم نادي داغرفوش السويدي إلى قائمة المُنتخب الوطني المشارك في كأس ملك تايلاند .

وقال عماد في بيان للقناة الإعلامية لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "التسمية جاءت بعد التأكد من تعذر التحاق اللاعب (مهند علي) وذلك بسبب ارتباطه في استكمالِ إجراءات تعاقده مع ناديه الجديد في أوروبا، وإن الإجراءات الإداريّة كافة قد تمّ استكمالها من قبل المديرِ الإداري للمُنتخب (مهدي كريم) من أجل تأمين وصول اللاعب والتحاقه إلى جانب اللاعبين المُحترفين مباشرةً إلى تايلاند قبل انطلاقِ موعد البُطولة".

وأضاف أن "حارس مرمى المنتخب الوطني (فهد طالب) التحق بتدريباتِ المنتخب الوطني المسائية، ومن المؤملِ أن يلتحقَ اليوم الجمعة اللاعب علي عدنان".