2023/09/01 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وزيرة الهجرة تعلن عودة (179) نازحاً إيزيدياً إلى مناطق سكناهم الأصلية في سنجار





ضمن خطة الوزارة لإنهاء ملف النزوح في البلاد، أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيڨان فائق جابرو، عودة (179) نازحاً إيزيدياً بشكل طوعي من مخيمات النزوح في محافظة دهوك إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار و النواحي التابعه له بمحافظة نينوى، بالتنسيق مع القوات الأمنية والحكومات المحلية في المحافظتين وقيادة العمليات المشتركة لتأمين عودتهم.





وشددت سيادتها، على ضرورة تضافر جميع الجهود من أجل الاستمرار بالعمل وتقديم الخدمات لفئات عناية الوزارة وتسهيل إجراءات عودة النازحين إلى مناطق سكناهم الأصلية .



