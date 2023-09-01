كاظم الساهر ينعى رفيق دربه كريم العراقي

2023/09/01 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نعى الفنان كاظم الساهر، اليوم الجمعة (1 أيلول 2023) رحيل الشاعر كريم العراقي الذي وافاه الأجل في احدى مستشفيات أبوظبي في الامارات.

وكتب الساهر، بمنشور له في فيسبوك، تابعته "بغداد اليوم"، قائلاً ، "الصديق ورفيق الدرب الأستاذ كريم العراقي في ذمة الله إنّا لله وإنّا اليه راجعون".

وتوفى الشاعر العراقي الكبير كريم العراقي، عن عمر ناهز الـ 68 عاماً، فجر اليوم الجمعة، في احدى مستشفيات ابو ظبي بدولة الامارات.

وكتب مستشار رئيس الوزراء للشؤون الثقافية، عارف الساعدي بمنشور له على "فيسبوك"، تابعته "بغداداليوم": "انعى لكم الشاعر كريم العراقي الذي رحل فجر هذا اليوم في احدى مستشفيات ابو ظبي".

يذكر أن الشاعر الغنائي كريم العراقي، أصيب بمرض السرطان منذ أكثر من عام، وخضع إلى أكثر من عملية جراحية.

وكريم العراقي واسمه الأصلي كريم عودة، شاعر عراقي معاصر وإعلامي. ولد في منطقة الشاكرية كرادة مريم في بغداد، حاصل على دبلوم علم النفس وموسيقى الأطفال من معهد المعلمين في بغداد. وعمل كريم العراقي معلمًا في مدارس بغداد لعدة سنوات ثم عمل مشرفًا متخصصًا في كتابة الأوبريت المدرسي. وتنوعت اهتمامات كريم، وشملت كتابة الشعر الشعبي والأغنية والأوبريت والمسرحية والمقالة، فضلا عن اهتمامه بالثقافة والأدب منذ أن كان طالبًا في مرحلة الابتدائية.