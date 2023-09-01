بإسناد جوي.. تنفيذ عمليات تفتيش واسعة في صحراء غرب الانبار

2023/09/01 | 10:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الانبار

أعلنت قيادة عمليات الانبار، اليوم الجمعة (1 أيلول 2023)، تنفيذ عمليات تفتيش واسعة لملاحقة بقايا داعش في صحراء المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وقيادة القوات البرية ومن خلال قيادة عمليات الانبار والقطعات الملحقة بها تم تنفيذ عمليات تفتيش واسعة ضمن مناطق الرحالية (وادي ثميل ووادي القذف) في صحراء غربي الانبار".

وأوضحت أن "عمليات التفتيش تمت بأسناد من قبل القوة الجوية وطيران الجيش و بعدة محاور وبأشراف القادة الميدانيين شخصياً".