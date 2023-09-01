رسميا.. أكثر من مليوني وافد يدخلون البلاد منذ بداية الزيارة

2023/09/01 | 11:01 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلنت اللجنة الأمنية العليا للزيارة الأربعينية، الجمعة، دخول أكثر من مليوني وافد للبلاد لتأدية مناسك الزيارة الاربعينية منذ انطلاقها.

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وذكرت اللجنة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (1 ايلول 2023)، أنه "برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري تستمر اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين عملها مع انتشار القطعات الامنية المكلفة بهذا الواجب في جميع المناطق والطرق التي يسلكها الزائرون نحو كربلاء المقدسة، وسط استنفار كامل للجهد الاستخباري والأمني والخدمي".

وبحسب البيان، "شرعت الجهات المعنية بإجراءاتها لتسهيل عملية دخول الزائرين من جميع منافذ البلاد وهي ( المنذرية - زرباطية - الشيب - الشلامچة - سفوان - مندلي - كركوك - القائم - مطار بغداد - مطار النجف - مطار البصرة) وقد بلغت اعداد العجلات الوافدة (8168 ) عجلة، فيما بلغ أعداد الوافدين (325243) شخصاً، وبهذه فقد بلغ أعداد الوافدين منذ بداية مراسم الزيارة (2.654.643) وافداً".