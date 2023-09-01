الذهب يتجه لمكاسب أسبوعية رغم التراجع

2023/09/01 | 11:01 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

بدت أسعار الذهب مستعدة، الجمعة، لإنهاء الأسبوع الثاني على التوالي من المكاسب، على الرغم من أنها تتراجع بشكل طفيف خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم.

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وارتفع الذهب خلال هذا الأسبوع مدعومًا بتضاؤل فرص رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام بعد أسبوع مليء بالبيانات يختتم بتقرير الوظائف المحوري في وقت لاحق من اليوم.

الذهب والدولار الآن

تراجعت العقود الآجلة للذهب إلى مستوى 1965 دولار للاوقية وبنسبة 0.05%.

فيما هبطت أيضًا العقود الفورية للذهب إلى مستوى 1939 دولار للأوقية وبنسبة 0.07%.

وعلى الجانب الآخر، يرتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.13% إلى 103.722 نقطة.

الذهب عند التسوية أمس

انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب في ختام آخر جلسات شهر أغسطس لتسجل خسارة شهرية بحوالي 2%، وسط تضارب التوقعات بشأن توقف الفيدرالي الأمريكي عن رفع الفائدة.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر عند التسوية، بنسبة 0.35% أو ما يعادل 7.1 دولار إلى 1965.9 دولار، لتسجل خسارة شهرية بنسبة 2.15%.

تراجع السندات والذهب

قال تيم ووترر، كبير محللي السوق التجاري في KCM: "كانت البيانات الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع من الولايات المتحدة أضعف من المتوقع، وسينتظر المستثمرون لمعرفة ما إذا كانت بيانات التوظيف الرئيسية تؤكد اتجاه ركود النشاط الاقتصادي أم لا".

ومن المقرر أن يصدر يوم الجمعة تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة في الساعة 15:30 بتوقيت السعودية، والذي يأتي بعدما أظهرت بيانات خلال الأسبوع أن الوظائف الشاغرة بلغت أدنى مستوى منذ عامين ونصف في يوليو تموز وأن الاقتصاد نما بوتيرة أقل قليلا من المتوقع في الربع الثاني.