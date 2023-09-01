سيدات سنحاريب يواصل تحضيراته للبطولة العربية لكرة السلة

2023/09/01 | 13:20 - المصدر: واع

بغداد - واع

يواصل فريق سيدات سنحاريب بكرة السلة تحضيراته البدنية والخططية بوتيرة متصاعدة خلال معسكره التدريبي الداخلي المقام حالياً في محافظة دهوك تأهبا للنسخة الـ (24) من بطولة الاندية العربية المقرر انطلاقها في المملكة المغربية من السادس ولغاية الخامس عشر من ايلول بمشاركة (9) اندية.

وقال المدير الفني لفريق سنحاريب ريان داود لوكالة الانباء العراقية ( واع) إن "فريقه شرع خلال الأيام الماضية بالحصص التدريبية الخاصة بالجانب البدني وبواقع وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية، وضمت الوحدتان تمارين القوة إلى جانب رفع الأثقال لرفع الخط البياني للياقة اللاعبات لكونهن يتمتعن بفترة الراحة السلبية قبل المعسكر، لاسيما بعد انتهاء الموسم السلوي"، مبينا أن "فترة تجهيز اللاعبات للبطولة العربية لا تزال قصيرة بسبب ضيق الوقت بين نهاية الدوري والاستعداد لاستحقاق المغرب المرتقب".

وأضاف: ” نظرا لعدم توفر المباريات التجريبية مع الأندية المحلية تمت إقامة مباريات تنافسية مع الفرق الرجالية في النادي لتطبيق العديد من المفردات الفنية والخططية، أملا في تصحيح الهفوات التقنية وزيادة روح المنافسة وإحساس اللاعبات بضغط المواجهات وأجواء التباري، إلى جانب تثبيت الواجبات وترسيخها ذهنيا وعملياً ضمن أساليب اللعب المراد تطبيقها في البطولة العربية".