السوداني يوجه باستكمال إجراءات نقل جثمان الشاعر كريم العراقي

2023/09/01 | 13:20 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة (1 أيلول 2023)، وزارة النقل باستكمال الإجراءات المتعلقة بنقل جثمان الشاعر كريم العراقي ليوارى الثرى في العراق.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تقدم بالتعزية إلى الأسرة الثقافية والفنية برحيل الشاعر كريم العراقي، إثر مرض عضال، فإنّا لله وإنا إليه راجعون".

واضاف: "بهذا الفقد يكون الوسط الثقافي والساحة الفنية العراقية، قد خسرت شاعراً معطاءً ترك أثراً مهماً في ذاكرة العراقيين الفنية".

ووجه رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان، "وزارة النقل باستكمال الإجراءات المتعلقة بنقل جثمان الفقيد ليوارى الثرى في العراق".

وختم بالقول: "خالص العزاء والصبر لعائلة الشاعر ومحبيه، وللفقيد المغفرة والرحمة في دار البقاء".