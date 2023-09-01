صور.. مجهولون يعتدون بالضرب على مدير قسم في شركة موانئ العراق

2023/09/01 | 13:20 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أقدم مسلحون، صباح اليوم الجمعة (1 أيلول 2023)، بالاعتداء على مدير القسم القانوني في الشركة العامة لموانئ العراق فراس سالم عبد الحسن بالضرب المبرح.

وقال مصدر مطلع لـ "بغداد اليوم"، إن "مسلحين مجهولين، أقدموا صباح اليوم بالاعتداء على مدير القسم القانوني في الشركة العامة لموانئ العراق فراس سالم عبد الحسن بالضرب المبرح".

واضاف أن "عبد الحسن تم اعفاؤه من منصبه من قبل مدير الشركة العامة لموانئ العراق وتمت اعادته لاحقاً بعد تقديمه تظلماً لوزير النقل العراقي".



