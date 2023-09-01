2023/09/01 | 13:20 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - المثنى

اعلنت محافظة المثنى، اليوم الجمعة (1 أيلول 2023) تعطيل الدوام الرسمي ابتداءً من يوم الأحد ولغاية الخميس المقبل لأداء زيارة الأربعين.

وقال محافظ المثنى أحمد منفي، في بيان، تلقته "بغداد اليوم" إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في محافظة المثنى إبتداءً من يوم الأحد الموافق 3 أيلول ولغاية يوم الخميس الموافق 7 أيلول 2023، للدوائر والمؤسسات الحكومية والجامعات، عدا المصارف والدوائر الخدمية التي يرتبط عملها بمراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام".