رئيس الوزراء يعزي بوفاة الشاعر الكبير كريم العراقي

2023/09/01 | 13:30 - المصدر: واع

بغداد – واع

قدم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، التعازي بوفاة الشاعر الكبير كريم العراقي، فيما وجه باستكمال الإجراءات المتعلقة بنقل جثمانه الى العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "بقلوب مؤمنة بقضاء الباري عزّ وجل، يتقدم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتعزية إلى الأسرة الثقافية والفنية برحيل الشاعر كريم العراقي، إثر مرض عضال، فإنّا لله وإنا إليه راجعون".

واضاف: "بهذا الفقد يكون الوسط الثقافي والساحة الفنية العراقية، قد خسرت شاعراً معطاءً ترك أثراً مهماً في ذاكرة العراقيين الفنية".

ووجّه السوداني، "وزارة النقل باستكمال الإجراءات المتعلقة بنقل جثمان الفقيد ليوارى الثرى في العراق".