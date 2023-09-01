خانقين تستنفر مواكبها لاستقبال الزائرين الإيرانيين

2023/09/01 | 13:30 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت المواكب الحسينية في قضاء خانقين، يوم الجمعة، تنفيذ خطة استنفار خدمية لاستقبال الزائرين الإيرانيين عبر منفذ المنذرية بمشاركة 25 موكباً.

وقال مسؤول مواكب خانقين، حيدر السورميري، لوكالة شفق نيوز، إن "25 موكباً استنفرت خدمياً لاستقبال الزائرين الإيرانيين عبر منفذ المنذرية الحدودي، وتفويجهم نحو محافظة كربلاء".

وأشار، إلى أن "مواكب خانقين وزعت في عموم منفذ المنذرية لتقديم الخدمات الغذائية والخدمات الأخرى للزائرين"، لافتاً إلى وجود "مواكب أخرى من خانقين تقوم بواجباتها الخدمية في كربلاء طيلة أيام الزيارة الأربعينية".

كما أكد السورميري، "الاستعداد لخطة خدمية شاملة، بعد انتهاء الزيارة الأربعينية، ومغادرة الزائرين عبر منفذ المنذرية في ظل زخم الزائرين وضرورة توفر الخدمات لتأمين مغادرتهم إلى بلادهم".

وأبرم العراق وإيران في اجتماع عالي المستوى اتفاقاً بتنظيم دخول الزائرين، على مدار 24 ساعة وبمعدل يصل خلال أيام الذروة إلى 50 ألف زائر يومياً عبر محافظة ديالى.

وبحسب الاحصائيات، تنتشر أكثر من 300 موكب وهيئة حسينية في المنذرية والحدود الإيرانية العراقية، لخدمة الزائرين الإيرانيين خلال الزيارة الأربعينية.