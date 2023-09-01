السوداني يوجه باستكمال الإجراءات المتعلقة بنقل جثمان كريم العراقي

2023/09/01 | 13:30 - المصدر: ناس نيوز

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تعزية

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بقلوب مؤمنة بقضاء الباري عزّ وجل، يتقدم رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني بالتعزية إلى الأسرة الثقافية والفنية برحيل الشاعر كريم العراقي، إثر مرض عضال، فإنّا لله وإنا إليه راجعون.

وبهذا الفقد يكون الوسط الثقافي والساحة الفنية العراقية، قد خسرت شاعراً معطاءً ترك أثراً مهماً في ذاكرة العراقيين الفنية.

وقد وجّه السيد رئيس مجلس الوزراء وزارة النقل باستكمال الإجراءات المتعلقة بنقل جثمان الفقيد ليوارى الثرى في العراق.

خالص العزاء والصبر لعائلة الشاعر ومحبيه، وللفقيد المغفرة والرحمة في دار البقاء.

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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

1-أيلول-2023