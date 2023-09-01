2023/09/01 | 15:20 - المصدر: واع

بغداد - واع

يدخل منتخبنا الوطني للمتقدمين يوم غد السبت في معسكر تدريبي داخلي في العاصمة بغداد تحضيراً لدورة الالعاب الاسيوية التي ستقام في الصين للفترة من (23) أيلول المقبل ولغاية (8) تشرين الاول.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لاتحاد الجودو تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) اليوم الجمعة ان "المعسكر التدريبي سيكون تحت إشراف المدرب التونسي (انيس لونيفي) المدير الفني للمنتخبات الوطنية العراقية الذي يسعى الى تحضير اللاعبين بدنياً وفنيًا لتجهيزهم لاختيار افضل العناصر للدخول في البطولة الاسيوية".

واضاف البيان ان " المدرب التونسي يسعى الى مواصلة تحقيق النتائج الايجابية التي تحققت في الفترة السابقة والتي كان اخرها في دورة الالعاب العربية".