تنس العراق يشارك في بطولة العرب للرواد في الأاردن

2023/09/01 | 15:20 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / غادر وفد المنتخب العراقي للتنس، الجمعة، متوجهاً إلى العاصمة الأردنية عمان، للمشاركة في البطولة العربية للرواد المقررة انطلاقها يوم غد السبت.

وذكر رئيس الاتحاد العراقي، رئيس الوفد سيف العگيلي لوكالة شفق نيوز، أن "البطولة ستقام في المملكة الاردنية الهاشمية برعاية رئيس الاتحاد العربي الشيخ احمد الصباح وبالتعاون مع الاتحاد الأردني للتنس ونادي الحسين، وبمشاركة الدول العربية كافة بضمنها العراق".

وأضاف العكيلي، أن "وفد المنتخب العراقي الذي سيمثل تنس العراق في المنافسات العربية للرواد تألف من: المتحدث سيف العگيلي، ونائب رئيس الاتحاد وريا عبد القادر، والمدرب علي خيري، والمدرب عبد الناصر عبد الرزاق، والمدرب عدي أحمد جهاد".

وأكد أن "المنتخب العراقي للرواد ذهب من أجل تحقيق نتائج جيدة والحصول على مراكز متقدمة" ، لافتاً ان المشاركة ستكون على مستوى عالٍ حيث ستشهد تواجد ابرز لاعبي رواد تنس العرب".

وأشار رئيس الاتحاد، إلى أن "حضور المنتخب العراقي سيكون مؤثرا ومهماً في البطولة، ولاسيما ان تنس العراق يحظى بسمعة طيبة باللعبة في المشاركات العربية والإقليمية".

يذكر أن نائب رئيس الاتحاد العراقي حقق في المشاركة الأخيرة في بطولة أنطاليا الدولية التي أقيمت في تركيا مؤخراً ثلاثة أوسمة ذهبية وواحد فضي.