استثمار نادي الزوراء.. ما دور القانون العراقي في نزاع الإدارة والمستثمر؟

2023/09/01 | 15:20 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / تتواصل التداعيات الأخيرة التي ظهرت على السطح متمثلة بسعي بعض المستثمرين لشراء نادي الزوراء الذي يعد من أبرز الأندية العراقية.

وكالة شفق نيوز، تابعت الجانبين المتنازعين حول شراء النادي من عدمه، لإيصال الوسط الرياضي لحقيقة إمكانية شراء النادي، حيث أكدت إدارة نادي الزوراء، عدم وجود قانون يشرّع لنقل الأندية إلى استثمار.

وقال أمين سر النادي شاكر الجبوري، للوكالة، إن "بحسب قانون 18 و37 لا يوجد قانون يشرع نقل الأندية إلى استثمار من خلال شرائه، فنظام الأندية في العراق يختلف عن بلدان أوروبا".

وأضاف الجبوري: "نعلم أن الأندية تعمل بشكل مستقل إدارياً ومالياً، لكن هذا لا يشفع أن يدخل الاستثمار في إدارة الأندية من قبل شركات أو شخصيات تسعى لإدارة النادي".

وتابع: "بلدنا يسير وفق نظام خاص يعمل وفق قوانين خاصة بالأندية الرياضية والتي تعمل وفق نهج معين بما ينسجم مع نظام الدولة العراقية"، موضحاً أن "نظام الشركات والاستثمارات تتبع في بلدان أوروبية ولها قوانينها الخاصة".

من جانبه، قال المتقدم لشراء نادي الزوراء، المستثمر العراقي الرياضي السابق علي سماكة، لوكالة شفق نيوز: "فاتحنا 3 مؤسسات عراقية، وقدمنا طلبات رسمية بذلك (شراء نادي الزوراء) وننتظر الإجابة من عندهم"، مبيناً أن "المؤشرات إيجابية وبانتظار الرد النهائي".

وأضاف "نحن مصممون ومصرون وماضون في مشروعناً دون تراجع".

وأكد سماكة، "المضي في مشروع شراء نادي الزوراء لتطويره"، مردفاً "فاتحنا، مكاتب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، ووزير الشباب والرياضة، وننتظر ردهم على طلباتنا، وهذا هو الأسلوب الاحترافي والقانوني في التعامل يجري مع فكرة الأولى من نوعها منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921".

وكان علي سماكة، لاعباً ومدرباً سابقاً لمنتخب العراق لكرة السلة، والشخصية الأكاديمية، ورجل الأعمال سڤين ياسين قدما عرضهما لشراء نادي الزوراء الرياضي عبر برنامج تلفزيوني، مؤكدين، رغبتهما الكبيرة في ذلك.