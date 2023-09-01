وزير الداخلية: جسر الفاضلية يعد منطقة عبور مهمة لزائري الاربعينية

2023/09/01 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الجمعة (1 أيلول 2023)، أن جسر الفاضلية الحديدي والطريق الرابط بين بغداد وجرف النصر يعتبران احدى مناطق العبور المهمة لتخفيف الزخم وتسهيل حركة زائري الاربعينية.

وذكر المكتب الإعلامي للشمري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بالتزامن مع قرب زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) اطلع وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين عبد الأمير الشمري، بشكل ميداني على آخر اللمسات والأعمال في جسر الفاضلية الحديدي والطريق الذي يربط العاصمة بغداد بناحية جرف النصر في محافظة بابل".

وأوضح أن "الجسر سيكون جاهزا لعبور عجلات القاصدين نحو مدينة سيد الشهداء (عليه السلام) كربلاء المقدسة"، مبيناً أنه "رافق الوزير قائد عمليات بغداد وعدد من المعنيين".

وأكد الشمري بحسب البيان على" أهمية ان يكون هذا الجسر بالشكل المخطط وهو أحد مناطق العبور المهمة لتخفيف الزخم وتسهيل حركة الزائرين خلال هذه المناسبة التي سيحييها الملايين من داخل البلاد وخارجها".



