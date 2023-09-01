النقل توجه بفتح ساحة الملحق لتفويج الزائرين من وإلى كربلاء

2023/09/01 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجهت وزارة النقل، اليوم الجمعة (1 أيلول 2023)، بفتح ساحة الملحق، لتسهيل عملية تفويج الزائرين من محافظة كربلاء الى محافظات الوسط والجنوب وبالعكس.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي وجه بفتح ساحة الملحق، لتسهيل عملية تفويج الزائرين من محافظة كربلاء الى محافظات الوسط والجنوب وبالعكس لتسهيل عملية نقل الزائرين من والى مدينة كربلاء المقدسة".

وأضافت أن "السعداوي شدد على ضرورة تيسير حركة نقل الزائرين، وتسخير كافة الجهود لتقديم أفضل الخدمات لزائري أبي الأحرار وسيد الشهداء الامام الحسين (عليه السلام)".

وتابعت أن"كوادر الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود تواصل عملية تنظيم وتسيير المركبات الداخلة والخارجة من الساحة"، مشيرة الى أن "مساحة ساحة الملحق تبلغ قرابة ثمانية دوانم، مبينا انها توفر خطوط نقل لجميع المناطق الجنوبية".

وأوضحت الوزارة بحسب البيان أن " يجري حاليا تفويج الزائرين من خلال الطريق الحولي بشكل مباشر"، لافتا الى ان "الساحة تبعد عن مرقد الامام الحسين (عليه السلام) بحوالي ١ كيلومتر، وبالتالي فان فتح ساحة الملحق وفرت الكثير من الجهد على الزائرين الكرام، وجعل عملية النقل أكثر سهولة ويسرا".