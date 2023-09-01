الحكومة تعلن وضع الحجر الأساس لمشروع الربط السككي مع إيران

2023/09/01 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم الجمعة (1 ايلول 2023)، وضع الحجر الأساس لمشروع الربط السككي مع إيران.

وقال العوادي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بعد أن أكدت وزارة النقل ومحافظة البصرة استكمال الإجراءات المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء (23333)، المتعلقة بتنفيذ مشروع الربط السككي (بصرة - شلامجة)، سيتم يوم غد وضع الحجر الأساس لانطلاق أعمال تنفيذ هذا المشروع الحيوي، لنقل المسافرين والزائرين بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية".

واضاف أن "هذا المشروع من مشاريع النقل المهمة في المنطقة، وسيسهم أيضاً، بشكل فعال، في نقل المسافرين والزائرين من بلدان وسط آسيا باتجاه العراق".

واشار الى أن "هذا المشروع مقدمة لمشاريع نقل استراتيجية ستربط بين العراق ودول الجوار، تعمل الحكومة على تنفيذها بعدما بقيت لسنوات طويلة في إطار النقاش والبحث دون أن تدخل حيز التنفيذ".

والثلاثاء الماضي، كشف مصدر مطلع، عن زيارة قريبة لرئيس الوزراء الى محافظة البصرة، لوضع حجر الاساس لمشروع الربط السككي مع ايران.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان السوداني "سيجري زيارة الى محافظة البصرة يوم السبت المقبل من أجل وضع حجر الأساس لمشروع المد السككي مع ايران".

يذكر ان مجلس الوزراء أقر في جلسته الأسبوع الماضي ما يتعلق بمشروع سكة حديد بصرة - شلامجة، ما يلي:

1- قيام محافظة البصرة بالحصول على مصادقة الدوائر المعنية كافة على المسار المقترح من قبلها، ويتم تثبيته في التصميم الأساس للمحافظة، بما لا يتعارض مع أي نشاط أو مشاريع مستقبلية.

2- استحصال الموافقات الأصولية بتخصيص الأراضي العائدة للدولة، التي يمر بها المسار لأغراض مشروع خط سكة حديد بصرة– شلامجة.

3- قيام محافظة البصرة بإزالة كل التجاوزات على مسار السكة الجديد المقترح من محافظة البصرة.

4- قيام وزارة البيئة/ دائرة شؤون الألغام بتحديد المناطق الملوثة بالألغام على المسار الجديد المقترح من محافظة البصرة.

5- تتولى وزارة النقل تحديد مبالغ الاستملاك لإدراجها ضمن المشروع لدى وزارة التخطيط.







