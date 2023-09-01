القبض على منتحل صفة مقدم بالجيش العراقي في محافظة كربلاء المقدسة

2023/09/01 | 15:25 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن التابعة لوزارة الدفاع، اليوم الجمعة، القبض على منتحل صفة برتبة مقدم بالجيش العراقي في محافظة كربلاء المقدسة.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "بجهد استخباري استثنائي ومتابعة ميدانية دقيقة، ألقت مفارز مديرية استخبارات وأمن كربلاء المقدسة التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، القبض على أحد المتهمين لانتحاله صفة ضابط برتبة مقدم بالجيش العراقي في المحافظة".

واوضح، ان "المتهم، كان يقوم بإيهام المواطنين بتعيينهم مقابل مبالغ مالية، فضلاً عن قيامه بعمليات نصب واحتيال وتزوير وثائق رسمية تابعة لوزارة الدفاع وقد ضُبطت بحوزته مجموعة من الوثائق المزورة"، مؤكدا "مصادرتها وإحالة المتهم الى الجهات القضائية".