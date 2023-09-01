2023/09/01 | 15:25 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حدد عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية النائب عباس الجبوري، اليوم الجمعة (1 أيلول 2023)، ثلاثة أسباب تؤهل بغداد للعب دور محوري في الشرق الاوسط.

وقال الجبوري في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" بغداد مؤهلة لتكون مركزًا لمنظمة التعاون الاسلامي على المستوى الاقليمي وأية مراكز اقليمية او دولية، لافتا الى ان" الأجواء الأمنية مستقرة وكذلك السياسية".

واضاف، ان" هناك ثلاثة اسباب تؤهل بغداد للعب دور محوري في الشرق الاوسط، وايضا مقرًا لمنظمات مهمة وهي جغرافية المكان وعلاقات العراق مع الجوار والإقليم والعالم، بالاضافة الى ثقة الدول بجهود بغداد في العديد من القضايا المهمة في المنطقة".

واشار الجبوري الى، ان" العراق دولة محورية هامّة في الشرق الاوسط، وهذا الأمر لم ياتِ من فراغ، مؤكدًا، بأن" الأوضاع الأمنية تسير باتجاه الاستقرار التام مما يقود الى الانفتاح أكبر نحو تدفق مقرات المنظمات الى بغداد".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في (28 آب 2023)، موافقة العراق على إقامة مقر إقليمي لمنظمة التعاون الإسلامي في العاصمة بغداد".

وأشار السوداني خلال لقائه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، والوفد المرافق له إلى" دور العراق الطبيعي والمحوري في تقريب وجهات النظر بين البلدان الإسلامية في المنطقة، وقناعته بأن الحوار هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المشتركة والعديدة.