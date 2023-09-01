النزاهة: استقدام مدير عام دائرة الإعلام في رئاسة الجمهورية السابق

2023/09/01 | 15:30 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، صدور أمر استقدام مدير عام دائرة الإعلام في رئاسة الجمهورية السابق.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدر أمراً باستقدام المدير العام لدائرة الإعلام في رئاسة الجمهوريَّة السابق، لامتناعه عن تقديم كشف الذمَّة الماليَّة دون عذرٍ مشروعٍ، على الرغم من كونه مُكلَّفاً بالإفصاح عن ذمَّـته".

وتابع البيان أن "قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدر أمر الاستقدام، وفق أحكام المادة (19/ أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المُعدَّل".