إنطلاق فعاليات مهرجان الخريف الدولي الأول للتسوق في أربيل.. صور

2023/09/01 | 16:40 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان الخريف الدولي الأول للتسوق في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق.

وانطلق المهرجان من على أرض معرض أربيل الدولي بمشاركة 122 شركة محلية وأجنبية قادمة من 10 دول مختلفة، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز.

وعلى هامش انطلاق فعاليات المهرجان صرّح رئيس الحكومة المحلية في أربيل أوميد خوشناو للصحفيين، بأن مركز المعارض في أربيل قام بالإعداد لهذا المهرجان بمستوى عالٍ، مردفا بالقول، إن هذا أول مهرجان خريف دولي في اربيل للتسوق بالتزامن مع قرب الشروع بالدوام في المدارس إيذاناً ببدء العام الدراسي الجديد.

وأضاف أن ما يبعث على الدهشة الحضور الواسع للمواطنين في مثل هكذا معارض ومهرجانات سواء من سكان أربيل أو أولئك الذين يحلون عليها ضيوفاً من أماكن أخرى، مؤكدا دعم المحافظة وحكومة إقليم كوردستان لمثل هكذا نشاطات وفعاليات في أربيل لما لها من تأثير على الحركة التجارية.