إيران: مستعدون لحل أزمة الكهرباء في لبنان

2023/09/01 | 16:56 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن استعداد بلاده لحل أزمة الكهرباء في لبنان، مؤكدا أن التعاون بين إيران ولبنان سيصب في مصلحة المنطقة بأكملها.

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وفي تصريح اثر لقائه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، شدد عبد اللهيان على أن "موضوع انتخاب رئيس الجمهورية شأن داخلي والقادة اللبنانيين يمتلكون الكفاءة والحكمة اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق لحسم ملف انتخاب الرئيس".

وأفاد بأنه تم خلال اللقاء مناقشة "الملفات الثنائية كافة، ومستعدون لتعزيز التعاون الاقتصادي مع لبنان، كما أننا مستعدون للتعاون لحل أزمة الكهرباء"، معتبرا أن "التعاون بين إيران ولبنان سيصب في مصلحة المنطقة بأكملها".

"ليبانون ديبايت"