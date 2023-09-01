وفاة الوكيل السابق لوزارة النفط في أربيل

2023/09/01 | 16:56 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

نعت وزارة النفط، الجمعة، وكيل وزارة النفط السابق معتصم اكرم إثر "حادث مؤسف".

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وافادت مصادر تابعة للاتحاد الوطني بوفاة الوكيل السابق لوزير النفط الاتحادي معتصم أكرم بعد إصابته بجلطة قلبية في مدينة أربيل.

وقد نعاه رئيس المجلس الاعلى لمصالح الاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول في برقية الى اسرته.

وشغل اكرم منصب وكيل الوزارة لشؤون التوزيع لنحو 15 عاما ممثلا عن الاتحاد الوطني الكردستاني، واصدر الوزير ثامر غضبان في الدورة السابقة امرا بنقله الى شؤون الغاز قبل ان يخرج من الوزارة ويخلفه عزالدين صابر من السليمانية عن الحزب نفسه.