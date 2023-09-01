2023/09/01 | 16:56 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، موعد الاعلان عن صحة وثائق المرشحين للانتخابات المقبلة، فيما اشارت الى ان عدد المرشحين بلغ اكثر من 6 الاف مرشح.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال عضو الفريق الاعلامي لمفوضية الانتخابات احمد العبيدي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (1 أيلول 2023)، انه "بعد المصادقة على قوائم المرشحين ستبدأ عملية اجراء القرعة للافراد، وكذلك الاحزاب والتحالفات السياسية"، مشيرا الى ان "هناك اجراءات فنية ولوجستية منها انهاء العمل بمراكز التدقيق النهائي والتي ستكون منتشرة في 15 محافظة، بالاضافة الى المخازن لخزن المواد اللوجستية الخاصة بالعملية الانتخابية في كل محافظة".

واوضح، ان "فترة تسجيل الاحزاب والتحالفات السياسية الراغبة بالمشاركة بالانتخابات، انتهت بتسليم قوائم المرشحين، وبالتالي فان الاسماء التي تقدمت عبر الاحزاب والتحالفات تعتبر نهائية ولايمكن لاي شخص بعد ذلك الدخول في المعترك الانتخابي".

واضاف، ان "المفوضية في طور مخاطبة الادلة الجنائية في وزارة الداخلية والمساءلة والعدالة وصحة صدور الوثائق الدراسية"، مبينا انه "خلال 15 يوماً المقبلة سترد الاجابة ويتم منح الحزب او التحالف او المرشح مدة 3 ايام للطعن او استبدال المرشح في حال هناك شائبة".

ولفت، الى ان "عدد المرشحين بلغ اكثر من 6 الاف مرشح"، منوها بأن "بعض الاسماء تم استبعادها بسبب عدم استكمال الوثائق الدراسية او بسبب صغر عمر المرشح للترشيح".