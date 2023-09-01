2023/09/01 | 17:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نفى مسؤول وحدة الاستلام والتجهيز في مصفى كربلاء حسين علي موسى، الأنباء عن توقف المصفى، فيما استعرض المشتقات النفطية التي تم البدء بانتاجها.

وقال موسى لـ"بغداد اليوم" من داخل المصفى ان "المصفى يعمل بنسبة 65% كما مخطط له من قبل الائتلاف الكوري -المنفذ للمشروع- وفي نهاية هذا الشهر سيتم رفع الانتاج".

وأشار الى، ان "المصفى ينتج حالياً النفط الابيض والنفط الأسود والبنزين والكاز ووقود الطائرات ويتم تصرفيها من خلال الانابيب الى مستودعات كربلاء والنجف".

وبين موسى ان "منتج النفط الأسود يرسل الى المعامل الأهلية كمعامل الطابوق والجص والى المعامل الحكومية من معامل السمنت وتصدير الفائض منه للخارج".

وأوضح انه "وبعد دخول المصفى للعمل 100% سينتج البنزين المحسن وغيرها من المشتقات وكذلك الكبريت والأسفلت".

وكانت الحكومة قد أفتتحت في 30 آذار الماضي مشروع مصفى كربلاء بعد 9 سنوات على بدء تنفيذه من قبل ائتلاف من شركات كورية.





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